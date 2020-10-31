Bakanlar tsunami vuran bölgeyi ziyaret etti

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü olan Seferihisar ilçesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaşım Bakanı Adil Karaismailoğlu ziyaret etti. Tsunami vuran mahalleyi gezen bakanlar devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladılar.

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi depremin ardından yaşanan tsunami ile yerle bir oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi bakanlar ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bölgeyi karış karış gezen bakanlar esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bakanlar hasar tespit çalışmalarının vakit kaybetmeden başlatıldığı mahallede yaraların devlet eli ile sarılacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Depremin merkez üstlerinden biri bu bölge. Özellikle marinalar da çok ciddi hasar aldı, sahil bandında da ciddi hasarlar oldu. Bakanlarımız ile birlikte tespitlerde bulunuyoruz. Marinanın acil telafi edilmesi gereke bazı ihtiyaçları bulunuyor. Hasardan dolayı bazı teknelerin komşu marinalara sürüklenmiş. Bu teknelerin hasarlarını kısa sürede giderip geri gelmesi gerekiyor. Kale de bazı ufak hasarlar oluşmuş. Kültür Varlıkları Bölümümüz oraya hemen müdahale edip, orayla ilgili çalışma başlatacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Dün yaşanan depremin ilk saatlerinden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bölgedeyiz. Merkezde çok acı kayıplarımız var. Bina enkazlarında da canlı çıkartmak için çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada da Seferihisar tarihinde de görülmemiş bir olay oldu. İş yerlerinde baya büyük hasarlar var. Ama bunlar bir şekilde çözülüyor. Onlarda kısa sürede müdahalede bulunup sorunlarını devletimiz ve kurumlarımızın çalışmaları ile gideririz. Seferihisar’da da malesef can kaybımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile burada beraberiz. Bu yaralar kısa sürede sarılacak ona kimsenin şüphesi olmasın. Ulaşım ve iletişimde hiç bir sıkıntı yaşanmadı, bütün gücümüz ile bölgedeyiz. Bu yaraları en kısa sürede sarıp inşallah en kısa zamanda burayı normal hayata döndüreceğiz" diye konuştu.