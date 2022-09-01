Bakanlar Soylu ile Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Pakistan’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Pakistan’a gidecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye, sel felaketinin yaşandığı kadim dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım eli uzattı” dedi.

Bakanlar Soylu ve Kurum’a Pakistan ziyaretinde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Tekin, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan’ın yanı sıra Türkiye’den alanında uzman mühendisler de eşlik ediyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan bu ekip, afet etkisi belirleme, giderme çalışmalarında özel eğitimli profesyonel mühendislerden oluşuyor.

Ekip hasar tespit yazılımı bulunan özel dronlar, geniş alan tarama özelliği bulunan yine İHA’larla (İnsansız Hava Aracı) bölgede hasar tespit çalışmaları yapacak.