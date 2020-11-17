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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Genel 17.11.2020, 16:51
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim."
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