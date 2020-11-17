Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim."