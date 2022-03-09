Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı: “On binlerce kadına ulaşarak girişimcilik yönünde çok yönlü destekler sağladık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, “Bir yıla yayılan bölgesel etkinliklerle kadın kooperatiflerini geliştirdik ve on binlerce kadına ulaşarak girişimcilik yönünde çok yönlü destekler sağladık” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yönetimde Kadın Olmak” konulu panele video mesaj yoluyla katıldı. Yiğitbaşı video mesajında kadınlara fırsat sağlandığında çok başarılı projeler ortaya koyduklarını söyledi.

“2002’de yüzde 4 seviyelerinde olan kadın milletvekili oranı 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen yerel seçimle yüzde 17,45’e yükseldi”

İktidara geldikleri tarihten bu yana siyasette kadın oranının yükseldiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı “2002’de yüzde 4 seviyelerinde olan kadın milletvekili oranı 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen yerel seçimle yüzde 17,45’e yükseldi. Yönetimlerde kadın duyarlılığının artması, kadınların siyasete katılımlarının teşvik edilmesi Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle gerçekleşti. Son 20 yılda kadınlarımızın toplumsal hayatın her alanında yer alması için pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirmemize rağmen bu rakamları da yeterli görmüyor, kadın temsilini her alanda arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“On binlerce kadına ulaşarak girişimcilik yönünde çok yönlü destekler sağladık”

Kadınların fırsat buldukları takdirde başarılı projelere imza attığının altını çizen Yiğitbaşı, “Bakanlığımız kadınların üretkenliklerini ortaya koyan kadın kooperatifini de her bölgemizde desteklemektedir. Bu kapsamda bir yıla yayılan bölgesel etkinliklerle kadın kooperatiflerini geliştirdik ve on binlerce kadına ulaşarak girişimcilik yönünde çok yönlü destekler sağladık. Örneğin; Ankara Ayaş’ta 11 kadın girişimcimiz kurdukları kooperatifle kendi ürettikleri el emeği, göz nuru ürünlerini yurtdışına ihraç etmeye başladılar. Yine yakın bir tarihte Afyon Karahisar ziyaretim sırasında çobanlar kadın kooperatifinde ve diğer kooperatiflerdeki ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka’ya kadar pek çok ülkeye ihraç edildiğini öğrendik. Kadınlarımız bunun gibi pek çok başarı hikayesine imza atarak onlara imkan sağlandığında neler başarabileceklerini göstermeye devam ediyor” diye konuştu.