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Bakan Yardımcısı İnce’den İpek Er’in ailesine ziyaret
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE, MUSA ORHAN TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİASIYLA İNTİHAR EDEN İPEK ER’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.
Genel 28.08.2020, 12:46
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İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar eden İpek Er’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar eden İpek Er’in ailesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, baba Fuat ve anne Hikmet Er’e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başsağlığı mesajını iletti. Bir süre aileyle sohbet eden Bakan Yardımcısı İnce, devlet olarak Er ailesinin yanında olduklarını, sürecin takipçisi olacaklarını ve sanığın hem idari hem de adli olarak hak ettiği cezayı alması için çalışacaklarını kaydetti.
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