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Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya, Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşına saatler kala Çatladıkapı’daki Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı İnce, “Vatandaşlarımızın, yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girmeleri için bütün bakanlık birimlerimizle beraber sahadayız” dedi.

Genel 31.12.2021, 22:11
Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya, Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşına saatler kala Çatladıkapı’daki Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı İnce, “Vatandaşlarımızın, yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girmeleri için bütün bakanlık birimlerimizle beraber sahadayız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşına saatler kala Çatladıkapı’da bulunan Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Vatandaşlarımızın, yeni yıla güvenli bir şekilde girmeleri için Bütün bakanlık birimlerimizle beraber sahadayız”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Ben 2022 yılının ülkemize milletimize, İstanbullu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2022 yılında huzur, mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum. İnşallah 2022 yılı, 2021 yılına göre çok daha güzel bir şekilde bizleri karşılıyor. Bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bakanımız başta olmak üzere bütün üst yöneticilerimiz valilerimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, sahil güvenlik komutanlarımız bütün bakanlık birimlerimizle beraber sahadayız. Tek amacımız yeni yıla girerken vatandaşlarımızın, milletimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmelerini temin etmek. 340 bini aşkın kolluk birimimizle beraber sahada hem yılbaşı öncesinde, hem de yılbaşı sonrasında tedbirlerimizi almış ve çalışıyor durumdayız. İnşallah huzurlu bir şekilde yeni yıla girmiş olacağız. 2021 yılı hepimizin de takip ettiği gibi afetlerle mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Umarım 2022’de bu mücadelemiz çok daha az olur. Allah bütün afetlerden milletimizi kurusun. Hakikaten güçlü bir devletin sahibiyiz. Güçlü devletimiz gücünü milletimizin kardeşliğinden, birliğinden beraberliğinden alıyor. Bugün milletimizin birliğine, beraberliğine kast edenler, bu kardeşliği bozmak isteyenler varsa, en başta karşısında bizleri görürler. Mücadelemiz onlarla devam edecek. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğin bozmak isteyenlerle mücadeleyi sürdüreceğiz ki devletimiz güçlü bir şekilde ebediyete kadar yaşasın” diye konuştu.

“Hemşerilerimizin yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamaları için tüm tedbirleri aldık”

Ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Öncelikle İçişler Bakan Yardımcımız Muhterem İnce, hoş geldiniz diyoruz. Onlarla beraber bu gün jandarma, emniyet ve içinde bulunduğumuz sahil güvenliğimizi ziyaret ettik. İstanbul’umuz iki kıtanın birleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bu güzel şehrimizde, hemşerilerimizin yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamak için elimizden gelen tüm tedbirleri aldık. İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve valiliğimiz koordinasyonuyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, bütün kamu kuruluşlarımız, büyükşehir, ilçe belediyelerimiz güvenlik sağlık başta olmak üzere hep beraber bu gecemizi neşeyle umutla, heyecanla karşılamak için hazırız. Arkadaşlarımıza görevi başında kıymetli bakan yardımcımızla ziyaret ettik. Onların hem yeni yılını karşılarken heyecanlarını ve aynı zamanda bu aziz şehrimize hizmet etmenin, huzuru ve esenlik ortamında yeni yılı karşılama heyecanlarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Önce sağlık diyoruz. Zira 2 yılı yakın bir zaman dünya ve hepimiz Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyoruz. Temennim o ki, 2022 yılı salgınla mücadelede bütün insanlığın artık kurtulması ve huzur mutluluk, güven ortamında en güzel günler başta hemşerilerimiz olmak üzere bütün insanlığın olsun” şeklinde konuştu.

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