Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van’a geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van’a gelen Mehmet Ersoy ve Arif Çetin, Ferit Melen Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, daha sonra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına geçti. Burada tören mangasını selamlayan Ersoy, daha sonra beraberindekilerle Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nun makamına geçti.