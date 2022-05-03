Bakan Yardımcısı Duran, savaş mağduru çocukların bayramını kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ukrayna’daki yetimhanelerden Sakarya’ya getirilen 113 yetim çocuğu ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çocuklar ise, Duran’ı ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile ‘Hoş Geldiniz’ ve ‘İyi Bayramlar’ diyerek karşıladı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna’daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 113 yetim çocuk ve 63 bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir otele getirilmişti. Otelde kalmaya devam eden 113 yetim çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ziyaret etti. Ziyarette Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Sakarya İl Müdür Yardımcısı Elif Yüce’de hazır bulundu.

Çocuklar ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile ‘Hoş geldiniz’, ‘İyi Bayramlar’ diyerek Bakan Yardımcısı Duran’ı karşıladı. Burada çocukların bayramlarını kutlayan Rıdvan Duran’a, Başkonsolos Nedilskyi, Türkiye’nin kendilerine gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Bugüne kadar 30 bine yakın sivil kaybettiklerini aktaran Nedilskyi, Ukrayna olarak 2014’te Rusya’nın Kırım işgalinden sonra BM’nin yapısının yanlış olduğunu savunduklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Rıdvan Duran ise “Savaşa karşıyız. Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri devam ediyor, bu görüşmeler inşallah olumlu olur ve en kısa sürede yine huzur, barış ortamı sağlanır. Bizim dinimizde; yetimlerin dili, dini, rengi ve ırkına bakılmaksızın sahip çıkılır. Buradaki çocuklarımıza da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde barış görüşmeleri devam ediyor, bunlar olumlu sonuçlanırsa inşallah en kısa süre içerisinde ülkenize dönebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.