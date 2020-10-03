Bakan Yardımcısı Demircan: "Başkan Böcek’in durumu iyiye gidiyor"
57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI İÇİN ANTALYA’YA GELEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN, ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI İLE BİRLİKTE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK’İ ZİYARET ETTİ.
Tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i hastanede ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Öğrendiğimiz kadarıyla her şey çok olumlu seyrediyor" dedi.
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılışı için Antalya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek’in ağabeyi Şadi Böcek ve oğlu Gökhan Böcek tarafından karşılanan Demircan, Başkan Böcek’in doktorları ile görüştü. Demircan, “Hekimlerimiz olaya vakıf ve sürecin giderek iyiye gittiğini onlardan da duymuş olduk” diye konuştu.
"Olumlu seyrediyor"
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılışı için Antalya’ya geldiğini ve bu vesile ile Başkan Böcek’i de ziyaret ettiğini söyleyen Demircan, “Sayın başkanımızın son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik. Öğrendiğimiz kadarıyla her şey çok olumlu seyrediyor. Hekimlerimiz olaya vakıf ve sürecin giderek iyiye gittiğini duymuş olduk. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun diyoruz” dedi.
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