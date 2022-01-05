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Bakan Yanık: “Türkiye’nin çocuk profilini çıkarıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk refahını yükseltecek göstergeleri oluşturabilmek amacıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten yaşam koşullarına birçok alanda Türkiye’nin çocuk profilini ortaya koyacak Türkiye Çocuk Araştırması’na başlandığını bildirdi

Genel 05.01.2022, 12:11
Bakan Yanık: “Türkiye’nin çocuk profilini çıkarıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk refahını yükseltecek göstergeleri oluşturabilmek amacıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten yaşam koşullarına birçok alanda Türkiye’nin çocuk profilini ortaya koyacak Türkiye Çocuk Araştırması’na başlandığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk refahı göstergeleri oluşturulacağını, bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Türkiye Çocuk Araştırması Projesi hazırlandığını belirtti.

Bakan Yanık, 2 yıl süreli olarak planlanan araştırma kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüleceğini ve “veri kayıt deseni” oluşturulacağını kaydetti. Araştırmayla mevcut durum analizi yapılacağını ifade eden Bakan Yanık, tüm bakanlıklardan çocuklara sundukları hizmetlere ilişkin verilerin istendiğini kaydetti.

Araştırmanın yürütülmesinden sorumlu akademisyen grubunun çocuklarla ilgili verileri haritalandırdığını ve literatür konusunda raporlar hazırladığını aktaran Bakan Yanık, raporları değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

“Çocuk refah göstergeleri oluşturacağız”

Bakan Yanık, çocuklara yönelik hizmet sunan kurumlarca düzenli kayıt altına alınan veriler ve saha araştırmalarından elde edilecek bilgiler doğrultusunda çalıştaylar düzenleneceğini kaydederek, “Bu çalışmalarla Türkiye’nin çocuk profilini çıkaracağız. Elde edeceğimiz veriler doğrultusunda çocuklarımız için refah göstergeleri oluşturacağız ve bu göstergeler çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanması konusunda bize yol gösterici olacak” ifadelerini kullandı.

2009 yılında 30 ülkenin katılımıyla “OECD Karşılaştırmalı Çocuk Esenliği Araştırması” yapıldığını aktaran Bakan Yanık, araştırmanın “eğitim, gelir durumu, konut ve çevre, sağlık ve güvenlik, riskli davranışlar, okul yaşamı kalitesi” başlıklarında yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca 2013’te 28 ülkede UNICEF Innocenti Research Center tarafından Gelişmiş Ekonomiye Sahip Ülkelerde Çocuk Esenliği Araştırması gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Yanık, bu araştırmada da “maddi esenlik, sağlık ve güvenlik, eğitim, davranış ve yaşam tarzı” konularında çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bakan Yanık, “Ülkemizde yapılacak araştırmayla da çocuklarımıza ilişkin mevcut veriler ve saha çalışmaları sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve yaşam koşullarına ilişkin çocuk refahı/iyi olma hali göstergelerini oluşturacağız. Bu doğrultuda çocuklarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

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