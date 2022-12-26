Bakan Yanık: “Türkiye tarihinde ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kız çocuklarının okullaşma oranı AK Parti iktidarları döneminde özellikle bu geçtiğimiz dönem itibariyle ortaöğretimde erkek çocuklarını geçti. İlk kez Türkiye tarihinde ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti. İşte bu çalışmalar sayesinde” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bakan Derya Yanık’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’da katılım sağladı.

“Her bir bölgemize en az birer tane büyük lojistik merkezi oluşturuyoruz”

Birçok alanda sosyal yardım hizmeti sunarak vatandaşların yanlarında olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Aile ve toplum hizmetleri kapsamında ailenin güçlendirilmesi için aile eğitim programı, evlilik öncesi eğitim programları, aile danışmanlığı hizmeti, aile içerisindeki sorunların giderilebilmesi için ücretsiz bir biçimde danışmanlık hizmetinin sağlanması gibi çalışmalarımız. Bağımlılıkla mücadele bizim için önemli bir başlık. Yine afet ve acil durumlarda yaptığınız psikososyal destek çalışmaları ki sizler de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye afet müdahale planı kapsamında bakanlığımızın 2 temel görevi var. Birisi psikososyal destek, ikincisi de ayni yardımlar. Geçtiğimiz yıl maalesef sel ve yangın ki bakanımızla beraber de dolaşmıştık sahayı. Oradaki ihtiyacı görüp, Allah göstermesin olmasın tabii ki ama olduğunda çok daha hızlı bir biçimde müdahale edebilmek için her bir bölgemize en az birer tane büyük lojistik merkezi oluşturuyoruz. Şu anda ve bu lojistik merkezlerimizde aynı yardım ihtiyacı olabilecek, aynı ihtiyaç olacak yardım malzemelerini depolayıp ihtiyaç olduğunda hemen hızlıca o bölgeye en yakın lojistik merkezinden, o yardım malzemelerimizi ulaştırmanın çalışmasını inşallah yapacağız. Dolayısıyla psikososyal destek ve ayni yardımlar noktasında da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk kez Türkiye tarihinde ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti”

Kız çocuklarına yönelik yapılan sosyal yardımların hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yanık, “150 bin çocuğumuzu ailesinin yanında nakdi destekle desteklemesek bunun sonucu ne olacak? Sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu çocuklar okuldan uzak ulaşacaklar. Bu çocuklar sağlık hizmetinin yeterince alamayacaklar. Özellikle kız çocukları. Kız çocuklarının okullaşma oranı AK Parti iktidarları döneminde özellikle bu geçtiğimiz dönem itibariyle ortaöğretimde erkek çocuklarını geçti. İlk kez Türkiye tarihinde ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti. İşte bu çalışmalar sayesinde, bu sinerji, bu beraberlik sayesinde biz çocuklarımızın aileleri yanında desteklemelerini sağlıyoruz. Ekonomik olarak ihtiyaçları varsa destekliyoruz, onlar eğitimlerine devam ediyorlar. Okulda ne kadar uzun süre kalırsa, istihdama katılımı o kadar yükseliyor. İstihdama katılan bir kız çocuğu veya bir kadın ne kadar çabuk, istihdam oluşturursa kendi hayatını kurma imkanına sahip oluyor ve şiddet döngüsünün içine girmiyor” diye konuştu.