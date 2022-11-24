Bakan Yanık: ŞÖNİM’lerimizin kapasitelerini geliştirerek şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) sayısını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirterek, “Ekim sonu itibarıyla 1.2 milyon kişiye hizmet verdik. Sayısını 82’ye çıkardığımız ŞÖNİM’lerimizin kapasitelerini geliştirerek şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede psiko-sosyal destek ve hukuk destek hizmetinin yanı sıra sosyal hizmet birimleriyle 7/24 esasıyla kadınlara yönelik destek ve güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

“7 ŞÖNİM daha açmayı hedefliyoruz”

2013 yılında 14 pilot ilde hizmet sunmaya başlayan ŞÖNİM’leri 81 ilde yaygınlaştırdıklarını kaydeden Bakan Yanık, “2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planımız çerçevesinde bu yıl nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışma başlattık. Yeni ŞÖNİM’ler açmak için 8 il belirledik. İkinci ŞÖNİM’lerimizin ilkini Mersin’de açtık. Bu yılsonuna kadar Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa’da da açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“1,2 milyon kişiye hizmet verdik”

Bakan Derya Yanık, ŞÖNİM’lerin kapasitesini geliştirerek şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizerek, “ŞÖNİM’lerimizde ekim sonu itibarıyla 1 milyonu kadın, 91 bini erkek ve 123 bini kadın olmak üzere 1.2 milyon kişiye hizmet verdik. Ayrıca, 2017 yılından bu yana ŞÖNİM’lere yapılan başvurular doğrultusunda yaklaşık 1 milyon rehberlik ve psiko-sosyal destek hizmeti verdik” ifadelerine yer verdi.

“240 yeni personel ataması gerçekleştirdik”

Kadınlara yönelik hizmet birimlerinin kapasitesini güçlendirerek 240 yeni personel atamasını da gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “ŞÖNİM’lerimizde sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ile psikolojik ve rehberlik danışmanlık bölümü mezunu meslek elemanları görev yapıyor. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren ilgili kamu kurum ve kuruluş personellerinden polis, hemşire, avukat ve eğitimciler de ŞÖNİM’lerde hizmet veriyor” dedi.

“Meslek elemanlarına Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimlerine başladık”

Bakan Derya Yanık, ŞÖNİM ve kadın konukevlerinde bir taraftan kadınları güçlendirme çalışmaları yaparken, bir taraftan da görevli personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek, “UNİCEF işbirliğinde bu sene ŞÖNİM ile kadın konukevlerimizde hizmet veren meslek elemanlarına Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimlerine başladık. Bugüne kadar 40 ilde görevli meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 2023 yılında kadın konukevi ve ŞÖNİM’lerde görevli meslek personeline yönelik “Çözüm Odaklı Terapi” ve “EMDR 1’inci Aşama Eğitimi” planlandıklarını söyledi.