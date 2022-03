Bakan Yanık: “Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilerine ayrı bir değer vermiş ve sahip çıkmıştır”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni’ne katıldı. Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen atama töreninde 419 şehit gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı. Bugün gerçekleştirilen atama ile kamuya atanan şehit yakını, gazi, gazi yakını sayısı toplam 47 bin 63’e ulaştı.

“Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilerine ayrı bir değer vermiş ve sahip çıkmıştır”

Tüm şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sahip çıkacaklarını belirten Bakan Yanık, “Şehitlik ve gazilik gibi kutsal makamların vakarına, onuruna sahip çıkan siz kıymetli kardeşlerimizle son nefesimize kadar yoldaşlık yapmak bizim en önemli vazifemiz. Her zaman ve her şartta bu yoldaşlığa sahip çıkacağız. Bizler, bu salonda bulunan herkes şehit ve gazilerimizden büyük bir emanet aldık. Bu emaneti korumak için her imkanımızı seferber edeceğiz. Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilerine ayrı bir değer vermiş ve sahip çıkmıştır. Devletimiz de bu hususta çeşitli imkanlar sağlamıştır. Ancak hükümete geldiğimiz günden beri, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını korumak, onlara daha iyi imkânlar sunmak için ayrı bir azimle çalıştık. Hükümetlerimiz süresince İstiklal Harbi’nden Kore’ye, Kıbrıs’a kadar geçmişten miras aldığımız şehit yakını ve gazilerimizin hak ve imkânlarını genişlettik, genişletmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bize bu vatanda huzurla yaşamaya ve ülkemize katkı sağlamaya imkan verenler şehit ve gazilerimizdir”

Bugün ataması yapılan 419 kişilik atamayla birlikte istihdam edilen şehit yakını, gazi, gazi yakını sayısının toplam 47 bin 63’ü bulduğunu söyleyen Yanık, “Şehitlik de gazilik de nasip işidir, herkese nasip olmaz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatani görevlerini ifa ederken o makamlara eriştiler. Onlar görevlerini yerine getirdiler ve bayrağı bir anlamda bize teslim ettiler. Ne iş yaparsak yapalım şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor; bize bu vatanda huzurla yaşamaya ve ülkemize katkı sağlamaya imkan verenler şehit ve gazilerimizdir. Biz onlardan devraldığımız görevi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla hepimiz kendi işlerimizi yaparken ülkemiz için kutsal bir görev yaptığımızı düşünerek bakıyoruz mesaimize. Bakmalıyız. Bugün aramızdan atanacak her bir kardeşim de, inanıyorum ki bu görevin kendisine emanet edilmiş bir vatan görevi olduğunu bilerek çalışacağını düşünüyorum. İşini yaparken bu bilinçle ve güçle çalışacak” diye konuştu.