Bakan Yanık: “Maalesef AK Parti’li belediyeler de dahil olmak üzere belediyeler ’kadın konukevi’ açmayı sevmiyorlar”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin ’kadın konukevi’ açma zorunluluğu var. Maalesef AK Parti’li belediyeler de dahil olmak üzere belediyeler kadın konukevi açmayı sevmiyorlar” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da basın mensupları ile bir araya geldi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Yanık, kadına yönelik şiddet sona erene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen 4’üncü Ulusal Eylem Planı’nın 5 ana hedefi olduğunu belirten Bakan Yanık şunları kaydetti:

“Birinci hedefimiz adalete erişim ve mevzuat. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal dayanağın çok güçlü, etkin ve gerçekçi olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Öncelikle bir defa mevzuat altyapısını gözden geçirerek, varsa eklenmesi düzenlenmesi gereken noktaları tamamlayacağız. Sonra mağdurların adalete hızlı erişimini sağlayacak mekanizmaları yeniden gözden geçireceğiz. Bu sadece bizim bakanlığımız değil diğer kurum ve kuruluşlarla bir arada yürüttüğümüz adalete erişim ve mevzuat konusu birinci hedefimiz. İkincisi politika ve koordinasyon. Buradan muradımız şu; bütün kamu kurum ve kuruşlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede bir bakış açısının olması ve bunun bir tarafında yer alması. Üçüncüsü; her Ulusal Eylem Planı’nda yer verdiğimiz koruyucu ve önleyici hizmetler. Şiddetin oluşmaması, şiddete mahal vermeyecek şekilde toplumsal kabulü oluşturmaya yönelik çalışmalarımız ve bunlarda yine önemli ölçüde devam ettirdiğimiz başlıklar. Dördüncü hedefimiz; toplumsal farkındalık. Bu belki önleyici koruyucu hizmetlerin de temelini oluşturan bakış açısı. Hiç ortaya çıkmadan veya ortaya çıktıktan sonraki mücadeleyi etkin kılacak bir toplumsal bakışın olması gerektiği tartışmasız önümüzde duruyor. Bununla alakalı toplumun çok farklı kesimleri kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında eğitim programları, farkındalık programları ile destekliyoruz ve buralara ulaşmaya çalışıyoruz. Beşinci hedefimiz veri ve istatistik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ya da kadın şiddeti noktasında elimizde sağlıklı, sağlaması yapılmış bilgiler olacak ve bu bilgiler üzerinden biz çalışmalarımızın hem bir anlamda denetlemesini yapmış olacağız hem de ifade ettiğim gibi ortaya çıkmadan neler yapılabilir, hangi risk alanlarında ne tür desteklemelerin yapılması gerektiğini bilimsel metotlarla ortaya çıkartmış olacağız.”

Kadın cinayetlerine yönelik bilgilendirmelerde bulunarak yapılan çalışmaların sonuç verdiğini belirten Yanık, 2021’in ilk on ayında 242 kadın cinayeti gerçekleşirken 2022’nin ilk on ayında 225 kadın cinayeti olduğunu söyledi ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7’lik azalış olduğunu belirtti.

“Bundan 10-15 sene önce bu alanda çalışan herkesin şöyle bir şikayeti vardı; ‘polise gidiyor kadın, şikayet ediyor. Kocandır hadi anlaş’ diyor gönderiyor. Şimdi o bakış açısını önemli ölçüde engelledik”

Politika ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak kadına şiddet konusunda herkesin aynı bakış açısına sahip olması gerektiğini belirten Bakan Yanık, “Bundan 10-15 sene önce bu alanda çalışan herkesin şöyle bir şikayeti vardı; ‘polise gidiyor kadın, şikayet ediyor. Kocandır hadi anlaş’ diyor gönderiyor. Şimdi o bakış açısını önemli ölçüde engelledik. İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları, bizim çalışmalarımızla, eğitimlerimizle bir kamu görevlisi kendisine birisi geldiğinde görevinin onu barıştırmak değil onu korumak olduğunu artık biliyor. İlk alacağı tedbir koruma tedbiri. Barıştırmak senin işin değil, o başka bir mekanizma” ifadelerine yer verdi.

“Maalesef AK Parti’li belediyeler de dahil olmak üzere belediyeler ’kadın konukevi’ açmayı sevmiyorlar”

Kadın konukevleri ile alakalı konuşan Bakan Yanık, “50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açma zorunluluğu var. Maalesef AK Parti’li belediyeler de dahil olmak üzere belediyeler kadın konukevi açmayı sevmiyorlar. Biz bakanlık olarak bu ihtiyacı karşılayacak düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Nitekim 2022-2023’te de kadın konukevlerini arttırma çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.