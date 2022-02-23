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Bakan Yanık “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Kadınların iş gücüne dahil olmama nedenleri arasında ev işleriyle meşgul olma yüzde 47,7 ile ilk sırada yer alıyor” dedi.

Genel 23.02.2022, 14:09
Bakan Yanık “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Kadınların iş gücüne dahil olmama nedenleri arasında ev işleriyle meşgul olma yüzde 47,7 ile ilk sırada yer alıyor” dedi.

İstihdamda ve eğitimde yer almayan genç kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmek ve bu sorunlara bir çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"nin tanıtım toplantısı Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlendi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder katıldı.

“Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz insan kaynağımız”

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Son yıllarda gelişmiş ülkelerin yoğunlaştığı konuların başında genç işsizliği geliyor. Fakat bu genç işsizliğinden daha derin ve karmaşık bir bağlamı içeren farklı bir gerçekle de karşı karşıyayız. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler yani literatürdeki adıyla NEET. NEET kavram olarak cesareti kırılmış gençlerin yanı sıra, hastalık, engellilik, bakım sorumluluğu ve ev işlerine katılma gibi istem dışı nedenlerle ekonomik olarak aktif olmayan bireyleri kapsıyor. Biz nüfusunun yaklaşık üçte biri 18 yaş altı olan dinamik bir nüfusa sahibiz. Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz insan kaynağımız. Birçok alanda nitelikli insan kaynağımızın avantajlarını yaşıyoruz. Fakat hepinizin de takip ettiği üzere, Türkiye çok hızla yaşlanan bir ülke. Yaşlanma hızımız dünyadaki benzeri örneklerin maalesef çok önünde. Nüfusumuzun yaşlanma eğilimine girmesi ile Avrupa ülkelerinde olduğu gibi demografik fırsat penceresi bizim için de ağır ağır kapanıyor. İlerleyen yıllarda yaşlanan nüfus ve etkileri gündemimizde daha fazla yer işgal edecek. Bu anlamda genç ve dinamik nüfusumuzun avantajını şimdiden geleceğe yönelik bir kazanıma dönüştürmeli ve bu avantajı sürdürülebilir kılmalıyız” diye konuştu.

“Genç kadınlar bizim için gerçekten bir hazine değeri taşıyor”

Eğitimde ve istihdamda olmayan grubun ekonomiye katılmasının öneminin altını çizen Yanık, “ NEET grubu yani 18-29 yaş arasındaki bütün ne istihdamda ne eğitimde ama özellikle genç kadınlar bizim için gerçekten bir hazine değeri taşıyor. Çünkü bir taraftan çok hızla yaşlanan bir nüfus, yaşlanmanın hem ekonomik, hem sağlık ve sosyal etkilerini ve gelecekteki yansımalarını da bugünden durdurmak ve bir şekilde olguya çevirmek istiyorsak bu NEET grubunu 18-29 yaş arasını son derece üretken kılmamız gerekiyor. Bu bakımdan biz Bakanlık olarak bugüne kadar kadınlarla alakalı kadınların eğitimi istihdamı, genç kadınların eğitimi istihdamı, erken yaşta evlilik vs. gibi bütün başlıklarda her türlü paydaşta, yeter ki ilkeler ve prensipler noktasında birlikte bakalım ve yeter ki amacımız insana hizmet etmek olsun. Ulusal düzeyde de uluslararası kuruluşlar düzeyinde de özellikle BM’nin kuruluşları UNCHR, UNDP, UNESCO, UNICEF gibi bütün kuruluşlarla, paydaşlarla her türlü işbirliğin, üretilen bilgiyi paylaşmayı önceledik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz. NEET grubu bizim için önemli çünkü ekonomiye katılmaları ve onların ürettiği değerin sürdürülebilir kılınması ülkemizin bugünü ve yarınlar için özel bir önem arz ediyor. Aksi durumda gençlerin karşılaştıkları sosyoekonomik zorluklar ve riskler hem bireysel hem de toplumsal gelişimimizi olumsuz etkileyecek ve geleceğe yönelik kaygılarımızı artıracak nitelikte. Bu nedenle ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençlerin tespiti ve işgücü piyasasına veya eğitime yeniden dahil edilebilmeleri yalnızca onların kişisel yararlarına değil aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artmasına da önemli katkı sağlayacak” dedi.

“Kadınların iş gücüne ve sosyal hayata katılımlarını engelleyen çeşitli faktörler var”

Kadınların iş gücüne dahil olmama nedenleri arasında ev işleriyle meşguliyetin ilk sırada yer aldığını kaydeden Yanık, “TÜİK verilerinde de karşımıza böyle bir problem olduğu ve bunu yönetmemiz gerektiği çıkıyor. TÜİK’in 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ne eğitimde ne istihdamda yer alamayan 15-24 yaş grubu nüfusumuz, 3 milyon 115 bin kişi. Bu rakamın bu aralıktaki nüfusa oranı ise yüzde 26. Yani dörtte bir. 3 milyon 115 gencin yaklaşık 2 milyonu kadın. Bu veri bize anlamlı bir durumu işaret ediyor: Hem işsizler içerisinde hem de NEET grubu içerisinde kadınlar maalesef daha fazla. Kadınların işgücüne ve sosyal hayata katılımlarını engelleyen çeşitli faktörler var. Bunların arasında aile içi rol ve sorumluluklar, bakım yükü, erken yaşta evlilikler, düşük eğitim gibi birçok farklı başlığı sayabiliriz. Nitekim TÜİK 2021 yılı III. Çeyrek verilerine göre kadınların iş gücüne dahil olmama nedenleri arasında ev işleriyle meşgul olma yüzde 47,7 ile ilk sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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