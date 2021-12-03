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Bakan Yanık: “Engelli vatandaşlarımıza ilişkin hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz”

İSTANBUL (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yeni hizmet binasındaki açılış programında yaptığı konuşmada, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri ve çalışmaları pozitif ayrımcılık kapsamında anayasal güvenceye kavuşturduk. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ilişkin hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz” dedi.

Genel 03.12.2021, 18:52
Bakan Yanık: “Engelli vatandaşlarımıza ilişkin hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz”

İSTANBUL (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yeni hizmet binasındaki açılış programında yaptığı konuşmada, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri ve çalışmaları pozitif ayrımcılık kapsamında anayasal güvenceye kavuşturduk. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ilişkin hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz” dedi.

Bayrampaşa’da 2005’ten bu yana hizmet veren ve 4 bin 500 engelli kaydı bulunan Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Bayrampaşa Belediyesi yeni hizmet binasındaki yerine taşındı. Başta engelli vatandaşlar olmak üzere, tüm vatandaşların gerekli sağlıklı taramalarının yapıldığı merkezin yeni yerindeki açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra engelli bireyler ve aileleri katıldı. Protokol üyeleri engelli bireylerle birlikte merkezi gezerek, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Engelli vatandaşlarımıza ilişkin hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz”

Engelli vatandaşlar için yapılan çalışmalara ayrıca önem verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yereldeki en önemli paydaşlarımız olan belediyelerimizle beraber bu tür kuruluşların oluşturulması hem işletilmesi noktasında iyi uygulama örneklerini çoğaltmaya çalışıyoruz. Türkiye bu anlamda sosyal hizmetler noktasında geçtiğimiz 20 yılda hem hukuksal altyapı anlamında, hemde hizmet sunumu noktasında çok kayda değer bir başarı öyküsü yazdı. Engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ayrı bir yerde duruyor. Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri ve çalışmaları pozitif ayrımcılık kapsamında anayasal güvenceye kavuşturduk. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ilişkin hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz” dedi.

“Mükemmel bir eseri ilçemizde gerçekleştirdik”

Açılış töreninde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İçerisinde her türlü Fizik Tedavi Rehabilitasyon’da kullanılacak olan uzmanımız, psikologlarımız, sosyologlarımız ve Aile Bakanlıklarımıza bağlı olan sosyal hizmet uzmanlarımızla aynı şekilde görevliler. Bunlarla birlikte mükemmel bir eseri gerçekleştirdik. Ben bu anlamda her zaman Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz halkımıza hizmetkar olmaya geldik, o ifadeyi belediye başkanı olduğumuz zamanda söylemiştim” diye konuştu.

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