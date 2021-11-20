Bakan Yanık, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Yanık, mesajında, “Değerli çocuklar, sevgili gençler, dünya yüzyıllar boyunca savaşlar, göçler, doğal afetler, kıtlık gibi sorunlarla karşılaştı. Bu sorunlar büyük yıkımlara sebep oldu. Böyle olağanüstü zamanlarda özel olarak korunması gereken gruplar vardır. İşte bu grupların başında gözümüzden bile sakındığımız çocuklar geliyor” ifadelerini kullandı.

Savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi hazırladığını ve dünya ülkelerinin imzasına açtığını belirten Bakan Yanık, “Türkiye, bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalayan 43. ülke oldu. Sözleşmeye göre, çocukluklarını yaşayamadan birer yetişkin gibi yaşam mücadelesinin içine atılan, çalıştırılan, asker olmaya zorlanan, savaştırılan ve güvenli bir ortamdan uzak büyüyen çocuklar için her devlet gerekli önlemleri almak ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmak zorunda” dedi.

Bu sözleşmeyi oldukça önemli gördüklerini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:

“Her yıl 81 ilden çocuk hakları komitelerimizle birlikte 20 Kasım’da Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyoruz. Çocuk hakları komitelerimiz çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden biri. Bu başarı sizlerin başarısı. Hepinizi tebrik ediyor, haklarınızı sonuna kadar savunacağıma ve sizlere güzel bir dünya bırakmak için çalışacağıma söz veriyorum.”