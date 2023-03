Bakan Yanık: "Çocuklarımızın yanında ebeveyni yoksa sahip çıkması gereken devlettir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çocuklarımızın yanında ebeveyni ya da gözetimini yapacak yetişkin yoksa onlara sahip çıkması gereken devlettir” dedi.

Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay’da ziyaretler gerçekleştirdi. Yanık, ziyaretlerinin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Çocuklarımızla alakalı her türlü dezenformasyona, her türlü kara propagandaya rağmen, onların bakım ve gözetimini, onların her türlü imkana kavuşabilmeleri için çalışmalarımızı dikkatle yürütüyoruz” diye konuştu. Yanık, “Depremzede çocuklarımız arasında en önemli başlık, refakatsiz çocuk. Refakatsiz çocuklar ebeveyni ya da yakın akrabaları bakım ve gözetimini yapacak bir yetişkinin olmadığı çocuklar. Dolayısıyla çocuklarımızın yanında ebeveyni ya da gözetimini yapacak yetişkin yoksa onlara sahip çıkması gereken devlettir. Biz de bunu ilk günden itibaren çok titizlikle yerine getiriyoruz. Sistemimize kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı bin 912. Bu çocuklarımızdan bin 582 tanesini ailelerine kavuşturduk. Hastanede takibi yapılan 230 çocuğumuz var. Bakanlığımızın kuruluşlarına aldığımız 100 çocuğumuz var.” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımızı dikkatle yürütüyoruz”

Çocuklar hakkında dezenformasyon konularına değinen Yanık, “Çocuklarımızla alakalı her türlü dezenformasyona, her türlü kara propagandaya rağmen, onların bakım ve gözetimini, onların her türlü imkana kavuşabilmeleri için çalışmalarımızı dikkatle yürütüyoruz. Öncelikle güvenliklerinin sağlanması, kimlik tespitlerinin yapılması, ailelerine ulaştırılması, tedavilerinin tamamlanması noktasında ve daha sonra da her hangi bir bakım veya gözetim yükümlülüğünü sağlayacak yetişkin yoksa, devlet bakımına alınması noktasında elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık” diye konuştu.

“Ülke genelinde bin 3 vakfa 675 milyon lira nakdi destek aktardık”

Yanık, “Bugüne kadar 2 milyon 750 bin adet battaniye, 650 bin yatak, 280 bine yakın elektrikli ısıtıcı, 1 milyon 850 bin gıda kolisi gibi farklı kalemlerde ihtiyaç malzemesi yaklaşık 50 milyon adet ürün dağıttık. İhtiyaç oldukça malzemeleri dağıtmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak afetin hemen akabinde 10 ilimize ve 2 ilçe sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımıza 271 milyon lira nakdi destek aktarmıştık. Akabinde, ülke genelinde bin 3 vakfa 675 milyon lira daha nakdi destek aktardık.” dedi.