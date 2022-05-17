banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

Bakan Yanık: “Bizim temel hareket noktamız, ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bizim temel hareket noktamız ve sağlamaya çalıştığımız şey ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi ve insanlar için gerçekten en güvenli sığınak olması. Ama bu güvenli sığınak bir süre sonra bir güvensizliğin adına dönüşmüşse o zaman da orada korumamız gereken, çıkarmamız gerekenleri de çıkarıp devlet olarak korumasını sağlamamız gerektiğidir” dedi.

Genel 17.05.2022, 12:11
Bakan Yanık: “Bizim temel hareket noktamız, ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bizim temel hareket noktamız ve sağlamaya çalıştığımız şey ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi ve insanlar için gerçekten en güvenli sığınak olması. Ama bu güvenli sığınak bir süre sonra bir güvensizliğin adına dönüşmüşse o zaman da orada korumamız gereken, çıkarmamız gerekenleri de çıkarıp devlet olarak korumasını sağlamamız gerektiğidir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da özel bir otelde düzenlenen Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Derya Yanık, aile kurumunun öneminin farkında olduklarını, 2022’de bu konuda bolca program ve eğitim planladıklarını söyledi. Ailenin gelecek nesiller için önemli olduğunun altını çizen Bakan Yanık, aile yapısının bozulmasının ardından gerektiği takdirde tarafların bir mağduriyet yaşamaması için de çalıştıklarını söyledi.

“Biz ailenin, 20. yüzyılda da insan ihtiyaçlarını karşılayan problemlere çözüm üreten niteliklerini koruduğuna inanıyoruz”

Bu çalıştayın aile üzerine planlanan ilk program olduğunu ve 2022’nin aile programları bakımından oldukça yoğun geçeceğini söyleyerek aile kavramının öneminden bahseden Bakan Yanık, “Biz ailenin, 20. yüzyılda da insan ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük problemlere çözüm üreten niteliklerini koruduğuna inanıyoruz. Örneğin, 806 ergenle gerçekleştirilen ve 2010 yılında yayımlanan araştırmaya göre, yemeklerini düzenli olarak bir araya gelen ailelerin çocuklarının alkol, uyuşturucu vb. bağımlılıklardan, kötü alışkanlıklardan daha uzak durduğu, bu alışkanlıklara sahip olma oranlarının çok daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Aile yuvası, elbette ki insanın üstündeki en güvenli çatıdır. Bununla birlikte birtakım duyguların suiistimal edildiği, ihlal edildiği bir alan değil, insana onurlu ve şerefli yaşama hakkının tam olarak teslim edildiği bir yer olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Bizim temel hareket noktamız, ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi”

Aile kurumunun hassasiyetini bildiklerini ve aile bütünlüğünü korumanın ilk ana hedefleri olduğunu belirten Yanık, “Aileyi korumak adına temel insan hak ve özgürlüklerini, belli bir zamanın şartları altında belirlenmiş ve katılaşmış bir aile modeli altında yok saymanın hakkaniyetli bir tavır olmadığı kanaatindeyiz. Aile kurumunu sürdürülebilir kılmak için biyolojik ve psikolojik olarak sağlıklı insan varlığının ön şart olduğuna dikkat çekiyoruz. Ailedeki her bireyin sorumluluklarını ve eşit yaşam hakkını bir arada vurgulamak zorundayız. Aile üyelerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamayan, hatta şiddetle malul bir aile ortamının insanı beslediğini ve koruduğunu savunmak mümkün değildir. Aile cennetin yeryüzündeki bir izdüşümü diye tanımlarız, bütün yorgunlukların dinginliğe dönüştüğü, her nefeste varlığımızın tazelendiği bir sığınaktır. Ama biraz önce de bir çerçeve çizerek ifade etmeye çalıştığım şeyin özü şu; cennetin yeryüzündeki izdüşümü kabul ettiğimiz ailenin bir cehenneme dönüşmesi halinde kimseyi o cehennemin içinde yaşamaya zorlamamalıyız. Bizim temel hareket noktamız, temel kavgamız, temel mücadelemiz ve sağlamaya çalıştığımız şey ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi ve insanlar için gerçekten en güvenli sığınak olması, ama bu güvenli sığınak bir süre sonra bir güvensizliğin adına dönüşmüşse o zaman da orada korumamız gereken, çıkarmamız gerekenleri de çıkarıp devlet olarak korumasını sağlamamız gerektiğidir” diye konuştu.

“Mutlu aileler, mutlu çocuklar yetiştirir”

Aile için bireyi, birey için aileyi feda etmeden, gerçek çözüm önerilerine ancak bu çalıştay gibi ciddi ve samimi gayretlerle ulaşılabileceğinin altını çizen Yanık, “Aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız da insanın güçlenmesi, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamaya yöneliktir. Mutlu aileler, mutlu çocuklar yetiştirir. Mutlu çocukların yetiştiği toplumlar her zaman geleceğe ümitle bakar, geleceği tasarlar ve inşa ederler. İnsan ümidi kadar güçlü, ailesi kadar mutludur. Aileler, insanların ümidinin kırıldığı, hayata küstüğü salt içe dönük yapılar olarak algılanmamalıdır. Bu yapılar haline dönüştürülmemelidir. Bu insan için mutluluk değil mutsuzluk üretiyor. Hükümetimiz, ailelerin güçlenmesindeki en büyük engel olan şiddeti ciddi bir suç olarak tanımlamış, gerekli yaptırımları belirlemiştir. Bu noktada hükümet olarak aile kurumunu şiddetten arındırmak ve toplumsal huzuru sağlamak adına kararlı adımlar atıyoruz. Nitekim en son ceza kanununda yapılan değişiklikle kadınlara yönelik işlenen cebir ve şiddet fiillerinin ağırlaştırıcı sebep olması kadına yönelik işlenmesi bir anlamda fiilen kadına yönelik suçlarında da ayrıca tanımlanması ve kategorik bir hale büründürülmesi anlamına geliyor. Bu da şiddetle mücadelemizin önemli parametrelerinden birisidir. Aile içi şiddeti önlemeye yönelik bu kesin tavrımız, aile değerlerine sadakatimizin en temel göstergesi olarak kabul edilmelidir. Aileyi korumak en başta şiddeti önlemekle olur. Şiddetin olduğu yerde sağlıklı işleyen bir aile yapısından söz edilemez. Sağlıklı olmayan ailelerin sağlıklı bir toplum oluşturmayacağı da açıktır” ifadelerine yer verdi.

“Ailelerin yaşadıkları sorunlarla baş edebilme ve çözüm üretme kapasitesini artırmayı hedefliyoruz”

Aile kurumu üzerine durmadan çalıştıklarını söyleyen Bakan Yanık, “Ailede şiddet yerine muhabbet ve merhametin çoğalması için kilit nokta etkili iletişimdir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra bakanlık olarak, ülke genelinde 384 Sosyal Hizmet Merkezimizle bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal Hizmet Merkezlerimizde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlı bireyler, gaziler, şehit yakınları ve ailelerine yönelik koruyucu ve geliştirici rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerimizle ailelerin yaşadıkları sorunlarla baş edebilme ve çözüm üretme kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli organizasyonu ve yönlendirmeyi sağlıyoruz. Bu programımızla 2017’den bu yana 4 milyon haneye ulaştık. Aile Eğitim Programımız (AEP) kapsamında ise 2013’ten beri eğitim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler düzenleyerek ailenin sahip olduğu kaynakları en etkin şekilde yönetme ve karşılaştığı risklerden korunma becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerimizle şimdiye kadar 2 milyon 600 bin kişiye ulaştık. Halkımıza doğrudan ulaştığımız bu çalışmalarımızla aile içi iletişimin gelişmesini sağlamak ve gerekli durumlarda bireylerin yardım istemesini kolaylaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık