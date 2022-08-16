Bakan Yanık: “Ailenin güçlenmesi için toplumsal farkındalık anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ailenin güçlenmesi için de biz hem Bakanlık olarak hem de toplumsal farkındalık anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi"ne katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Bakan Yanık, aile olmanın önem arz ettiğini ve hayatın merkezinde olduğunu söyledi. Bakanlık çalışmalarının ana prensiplerini ailelerin güçlenmesi üzerine kurduklarını belirtti.

“Ailenin güçlenmesi için toplumsal farkındalık anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz”

Aile olmanın ve aile kavramını korumanın öneminden bahseden Bakan Yanık, “Aslında hepimiz bir anlamda çocukluğumuza sığınırız, hayatla, hayatın zorluklarıyla karşılaştığımızda sığındığımız yer çocukluğumuzdur. Çocukluğumuz da aslında ailedir. Aile ocağında aldığımız güven, şefkat ve hayata hazırlanma bilgisidir. O bilginin gerçeğine, gölgesine sığınırız. Bu nedenle aile olmak bizim için her zaman çok önem arz ediyor. Aile hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ailenin güçlenmesi için de biz hem Bakanlık olarak hem de toplumsal farkındalık anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler ana çalışma prensibimizi ailelerin güçlenmesi üzerine kurduk. Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır bunun farkındayız. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaçlarına uygun hizmet modellerimizi bilimsel çalışmalarla elde ettiğimiz veriler üzerinden şekillendiriyoruz”

Toplumsal ve kültürel değerleri bakanlığın tüm hizmetlerine yansıttıklarını ifade eden Bakan Yanık, “Bakanlık olarak bilimsel verilere dayalı sosyal politikalar geliştirmeyi önemsiyoruz. Değişen toplum yapısına ve günümüz ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerimizi bilimsel çalışmalarla elde ettiğimiz veriler üzerinden şekillendiriyor ve yürütüyoruz. Aile yapımızı ve değerlerimizi tehdit eden faktörleri tehdit ederek, aile bütünlüğünün bütünlüğüne yönelik politikalarımıza yön verebilecek çok sayıda araştırma ve etüt çalışması yapıyoruz” dedi.

Son zamanlarda aile üzerine yapılan araştırmalarda Türkiye’deki ergen profili, aile yapısı, yaşlılık, evlilik, boşanma ve bağımlılık gibi pek çok konuyu ele aldıklarını söyleyen Yanık, ihtiyaca yönelik çalışmalar geliştirdiklerini söyledi.

“İçinde maraz barındıran ailelerin toplum sağlığımıza olumsuz etkileri olmaması için çalışıyoruz”

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik araştırmaların değerlendirmelerini alanlarında uzman profesyonellerle yürüttüklerini belirten Bakan Yanık, “Akademisyenler ve bilim insanlarıyla bir araya geldiğimiz çalıştaylarda, konferanslarda, panellerde ve çeşitli programlarda, bilimsel çalışmalarımızın süreçlerini belgelendiriyor, kayıt oluşturuyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan verileri anlamlandırarak, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmada birer rehber niteliğinde dokümanlar olarak sonuçları ortaya koyuyoruz. Uygulamalarımızı da bu sonuç belgelerine göre şekillendiriyoruz. Klişe söylemler ve maksadı aşan, toplumda bir korku etkisi yaratarak huzursuzluğa ve güvensizliğe meydan vermeye çalışan manipülatif ifadelerden uzak bir şekilde, en doğru verilerle, biriciğimiz olan ailelerimiz için neler yapabileceğimizi detaylandırıyoruz. Varsa, hastalanmış yönlerini tedavi, sağlam yönlerini daha da güçlendirmek için politikalarımızı dönüştürüyoruz. İçinde maraz barındıran ailelerin toplum sağlığımıza olumsuz etkileri olmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.