Bakan Yanık, 23 Nisan’da koltuğunu çocuk evinde kalan Azad’a devretti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu devlet koruması altındaki 10 yaşındaki Azad’a devretti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Kocatepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Azad’a devretti. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. kuruluş yılı olduğunu hatırlatan Bakan Yanık, 23 Nisan’ın aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğuna, bu durumun dünyada örneği olmadığına vurgu yaptı. Bakan Yanık, Çocuk Bayramı’nın Türk kültürünün ve devlet geleneğinin çocuklara ne kadar kıymet verdiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, bakanlık koltuğunu Azad’a bırak

Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı’na da değinerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukları gerek ev tipi çocuk evlerinde gerekse kendi evlerinde desteklediklerini söyledi. Sosyal ve Ekonomik Destek Programı’nın çocukların aile ortamından kopmaması için yapılan bir destek olduğunu belirten Bakan Yanık, Bakanlık kapsamında bulunan Çocuk Evleri’nin çocukların son derece güvenle kaldıkları, eğitimlerini sürdürdükleri ve geleceğe hazırlandıkları yer olduğunu aktardı.

Bakan Yanık, devlet koruması altında kalan Azad’ın polis olmak istediğini belirterek, Azad’ın kendilerini tehlikelerden koruyacağını ifade etti.

Bakanlık koltuğuna oturan Azad, Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiiri’nin ve İstiklal Marşı’nın ilk kıtalarını okudu. Bakan Yanık, “Seni çok seviyoruz, senin başarılarınla gurur duyuyoruz” diyerek Azad’a çiçek hediye etti. Bakan Yanık, Azad’a ve Çocuk Evi’nde kalan 5 arkadaşına Ramazan ayından sonra yemek ısmarlama sözü de verdi.