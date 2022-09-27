Bakan Yanık: “2003-2022 yılları arasında toplam 36 bin 940 gencimizin kamuda istihdamını sağladık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni’nde yaptığı konuşmada, “2003-2022 yılları arasında toplam 36 bin 940 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Yaptığımız düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocuklarımızın bu haklarını kısa sürede kaybetmemeleri için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda gerçekleşen tören devlet korumasında yetişen çocukların söylediği şarkılar ve folklor gösterisi ile başladı. Daha sonra atama törenini başlatmak üzere kürsüye çıkan Bakan Yanık konuşma gerçekleştirdi. Gençlere atanmalarının ardından hayata ara vermemelerini ve bundan sonraki dönemde de eğitimlerini devam ettirmelerini ve kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül’de alındı. Bakan Yanık’ın katılımı ile noter huzurunda 958 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Gençler mezuniyet durumlarına göre kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atandı. Atama sonuçlarının tamamı https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresli internet sitesinden duyurulacak. Bir sonraki atamanın ise Aralık ayında olması bekleniyor.

“312 gencimiz bir yükseköğretim programına yerleşti”

Devlet bakımı altında kalan gençlerin eğitim hayatında başarılara imza attığını ifade eden Bakan Yanık, “2022 yılında korumamız altındaki çocuklarımız üniversite sınavlarında da oldukça önemli bir başarı elde ettiler. 312 gencimiz bir yükseköğretim programına yerleşti. Bugün artık doktorlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımız, öğretmenlerimiz var. Artık yurdumuzun dört bir yanında görev yapan ağabeyleriniz, ablalarınız var” diye konuştu.

“10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcumuz bulunuyor”

Devlet korumasında bulunan 10 milli sporcu olduğuna dikkati çeken Yanık, “Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan çocuklarımızı ilgi ve yeteneklerine göre bir spor ya da sanat dalına yönlendiriyoruz. Bugün koruma ve bakım altında bulunan toplam 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşı ile uğraşıyor. 10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcumuz bulunuyor. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. 2 bin 242 çocuğumuz ise birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunup çeşitli müzik enstrümanlarını icra ediyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleri döneminde kamuya atanan gençlerin oldukça yüksek seviyelere yükseldiğini belirten Bakan Yanık, “2003-2022 yılları arasında toplam 36 bin 940 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Yaptığımız düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocuklarımızın bu haklarını kısa sürede kaybetmemeleri için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Yerleştirme işlemlerinde, yılda 1 kez yapılan kamu kurumlarına atama programlarını artık yılda 3 kez yapıyoruz” diye konuştu.