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Bakan Varank’tan Çamlıca’da gençlerle sürpriz buluşma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz iftar davetine cevap veren gençlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’nde bir araya geldi. Gençlerle birlikte iftar yapan Bakan Varank, iftarın ardından külliyede bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti. Varank, gençliğe çok güvendiklerini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz” dedi.

Genel 10.04.2022, 12:29
Bakan Varank’tan Çamlıca’da gençlerle sürpriz buluşma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz iftar davetine cevap veren gençlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’nde bir araya geldi. Gençlerle birlikte iftar yapan Bakan Varank, iftarın ardından külliyede bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti. Varank, gençliğe çok güvendiklerini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Bursa ziyareti sırasında iki üniversite öğrencisini Togg Gemlik Tesisinde ağırlamasının ardından gözler ikinci davete çevrildi. Sosyal medya hesabından “Bu tweeti cevaplayacak bir grup genç arkadaşımı önce İstanbul Anadolu yakasında iftara, ardından da kısa bir medeniyet tarihi gezisine davet ediyorum. Kimler katılmak ister? Cevap verirken okulunuzu ya da mesleğinizi belirtmeyi unutmayın.” mesajını paylaşan Varank’ın daveti yoğun ilgiyle karşılandı. Binlerce genç, iftar davetinde yerini almak için yanıt verdi.

Bursa’dan sonra ikinci buluşmanın adresi İstanbul oldu. Birbirlerini hiç tanımayan gençler, iftar saatinde Büyük Çamlıca Camisi Külliyesinde bir araya geldi. Varank, çekimleri caminin avlusunda yapılan ve TRT 1’de canlı yayınlanan Ramazan Sevinci programına da sürpriz bir şekilde katıldı. Varank, programda “Sosyal medyadan çağrı yapmıştık. Gençleri çağırmıştık. Gençlerle iftar edeceğiz. Sonra da İslam Medeniyetleri Müzesi’ni gezeceğiz” dedi.

Bakan Varank, gençlerle iftarda buluştu

Varank, 60’a yakın gençle birlikte iftar yaptı. Sürpriz iftar buluşmasında çorba, iftariyelik, et sote, pilav ve güllaçtan oluşan iftar mönüsü ikram edildi. İftar etkinliğiyle ilgili değerlendirme yapan Bakan Varank, “Sosyal medyada özellikle gençlerle iletişim kurmayı çok önemsiyoruz. Spontane bir şekilde onlarla buluşmalar ayarlıyorum. Togg’un test sürüşüne iki öğrenci arkadaşımızı götürmüştük. Ramazanı daha bereketli geçirmek için İstanbul’daki genç kardeşlerimizi unutmayalım dedik. Sosyal medyadan yaptığım çağrıya cevap veren arkadaşlarımızla Büyük Çamlıca Camisinde iftarımızı yapıyoruz. Burayı seçmemizin bir manası var. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün İslam Medeniyetleri Müzesinin kurdelesini kesti, resmi açılışını yaptı” dedi.

Bakan Varank, “Gençlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bizim işlerimizden haberdar olması mutluluk verici. Gençlere her alanda dokunabilen, faaliyetler yapan bir bakanlığız. Bir evladımız ilkokuldan doktora sonrası çalışmaya hatta bilim insanı olduktan sonraya kadar bizim desteklerimizden faydalanabilir. Yaptığımız bu işleri de bu güzel buluşmalarla kendilerine anlatmış oluyoruz. Bu sürprizlere devam edeceğiz. İftara gelen arkadaşlarımıza büyük bir sürpriz yapacağımıza da söz verdik” diye konuştu.

İftara katılan gençleri tek tek dinleyen Bakan Varank, sohbet esnasında Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini anlattı. Son dönemde Türkiye’den dünyaya açılan ve gençlerin yazdığı başarı hikayelerinden bahseden Varank, sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlığımızın desteklerini, programlarını takip edin. Gençliğimize çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz. Bizi yol arkadaşınız olarak görmenizi istiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın onu en güzel şekilde yapın, mutlaka iddia sahibi olun. İddia sahibi olmayan insanın başarılı olma şansı yoktur”

“Kendimizi değerli hissediyoruz”

Çamlıca’daki iftar buluşmasında söz alan gençlerden Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Taha Kadir Mısırlıoğlu, arkadaşlarından sosyal medyadan Bakan Varank’ın twitine yanıt verdiğini gördüğünü ifade ederek, “Şansımı deneyim dedim. Umarım bütün şansımı burada kullanmamışımdır.” dedi. Bunun üzerine Bakan Varank, Togg’un deneme sürüşüne gelen öğrenciye Togg’un ortaklarından biri tarafından iş teklifi yapıldığını söyledi. Varank, “Şansını tüketmezsin, devamı da gelir” diye konuştu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aybüke Beril Baran ise iftar davetinde yerini aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Kaldığım yurttan gelerek bakanımızın yanında iftar yapmak benim ve buradaki tüm arkadaşlarımız için çok özel. Öğrenciler olarak kendimizi değerli hissediyoruz” dedi.

Bakan Varank ve gençlerle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından müzedeki eserler hakkında gençlere bilgi verildi.

800 eser yer alıyor

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip İslam Medeniyetleri Müzesi’nde Milli Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen yaklaşık 800 eser yer alıyor. 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan eserlerin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber’e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur’an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam’da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı’da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam’da Fetih, Türk Çini Sanatı, Tarihi Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.

Bakan Varank ve gençlerin yaklaşık 3 saat süren iftar daveti ve müze ziyareti hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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