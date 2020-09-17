Bakan Varank’tan çadırda kumar görüntülerine tepki: "Her şeyi hak ediyorlar"
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA, YAHŞİHAN İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNE KURDUKLARI ÇADIRDA TOMBALA MAKİNESİ İLE KUMAR OYNAYAN 37 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırıkkale’de tarım arazisine çadır kurarak kumar oynayanlara tepki göstererek, "her şeyi hak ediyorlar" paylaşımında bulundu.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Yahşihan ilçesinde tarım arazisine kurdukları çadırda tombala makinesi ile kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı. Çoğu il dışından geldiği belirlenen şahıslar hakkında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 116 bin 550 lira, kumar oynadıkları gerekçesiyle de Kabahatler Kanunu’ndan kişi başı bin 125 liradan toplamda 45 bin 325 lira olmak üzere toplamda 161 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı.
Bakan Varank olaya tepki gösterdi
Kırıkkale Valiliği de aydınlatması jeneratörle sağlanan çadırda kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Twitter hesabından yaşanan olaya tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Salgın döneminde bunu yapan sorumsuzlar için cümlenin sonunu istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Her şeyi hak ediyorlar" paylaşımında bulundu.
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