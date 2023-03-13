Bakan Varank’ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Varank için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katılıyor. Bakan Varank, taziyeleri kabul ediyor.