Bakan Varank, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nı izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen, gençlerin ürettiği su altı robotlarının yarışını izledi. Yarışmada konuşan Bakan Varank, ”Mavi Vatanımızı gençlerimize emanet edeceğiz” dedi.

Gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı ve otonom görev icra eden su altı araçlarının yarıştığı İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, olimpik havuzda yarışan, yapay zekayla çok fonksiyonlu çeşitli görevleri otonom olarak yerine getirebilen su altı robotlarının mücadelesini izledi. Bakan Varank ardından yarışmacıları ziyaret ederek robotları inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, “Teknofest devam ediyor. Teknoloji yarışmalarıyla devam ediyor. Eylül ayı teknoloji ayı. Teknofest’te hem teknoloji yarışmalarıyla hem de 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak şovlarla birlikte tanıtılacak yerli ve milli ürettiğimiz ürünler sergilenecek. Şu anda da bu kapsamda yapılan Liseler Arası Su Atı Sistemleri yarışmasındayız. Burada Türkiye’nin her tarafından yarışmaya katılan gençlerimiz kendi tasarladıkları su altı araçlarıyla yarışıyorlar. Oldukça zor görevleri var. Mekanik ve manuel görevlerden sonra otonom bir şekilde su altı araçlarını suyun içerisine bırakıp içeride bulunan kalenin içerisinden geçirip görevi tamamlamaları gerekiyor. Lise seviyesindeki öğrenciler için gerçekten dediğim gibi zorlu ve ileri teknoloji gerektiren bir alandan bahsediyoruz. Zaten bizim bu yarışmaları düzenlememizin amacı geleceğimizin temellerini oluşturan projelerimizi çocuklarımızın ve gençlerimizi hazırlayabilmek. Biz şunu görüyoruz ki gençlerimiz zaten hazırlar. Biliyorsunuz su altı sistemleri mavi vatan açısından çok önemli. Şu anda gerek petrol ve gaz arama gemilerimiz aslında su altı sistemleri kullanıyorlar. Buradaki gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra tamamen yerli ve milli olarak geliştirebiliriz diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var. Biz de Mavi Vatanımızı onlara teslim edeceğiz. Onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler” dedi.

Öte yandan yarışma 19 Eylül’e kadar devam edecek. Dereceye giren takımlar ise ödüllerini 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST’te alacak.