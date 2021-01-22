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Bakan Soylu’nun annesine sosyal medyadan hakaret etti, hemşehrilerinin tepkisini çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine sosyal medya hesabından hakaret eden şahsın Trabzon’un Hayrat ilçesinden olması ilçe halkını üzdü.

Genel 22.01.2021, 13:44
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Bakan Soylu’nun annesine sosyal medyadan hakaret etti, hemşehrilerinin tepkisini çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine sosyal medya hesabından hakaret eden şahsın Trabzon’un Hayrat ilçesinden olması ilçe halkını üzdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına hakaret içerikli yorum yazan ve gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erdal Erbaş’ın Trabzon’un Hayrat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, kendisi ve aile bireylerinin Cumhuriyet Halk Partisi Hayrat İlçe Teşkilatı’nda üyelik kaydının bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, "Bakanımız Süleyman Soylu’ya yapılan bu hakareti şiddetle kınıyoruz. Bu şahsın Hayrat’tan olması bizi ayriyeten üzmüştür. AK Parti’ye yüzde 91.7 oy veren bir yerden böyle bir hakaret yapılması bizi çok derinden üzüp bunaltmıştır. Bakanımızın annesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayrat her zaman bakanının ve AK Parti’nin arkasındadır. İnşallah yargı bu olaya müdahale eder. Şahsın ikameti Hayrat olup, İstanbul’da yaşıyor. Orada esnaflık yapıyor. Nüfusu buraya kayıtlı. Sürekli yazışmalarında AK Parti’ye hakaret eden içerikler kullanıyor. Bu tip olayları vardı ama küfür yakışmayan bir harekettir. Hiçbir siyasi kuruma, kişilere yakışmayan bir hareket sergiledi. Bu durumu kınıyoruz" dedi.

İlçe sakinlerinden Devran Çakıroğlu da hakarete tepki göstererek, "Kim olursa olsun, ne olursa olsun devlet makamında olan devlet görevlilerinin saygıya kesinlikle ihtiyacı vardır. Çünkü onlar devletin güvenlik kollarında her türlü zorlukta mücadele ediyorlar. En önemlisi de kim olursa olsun bir anneye hakaret edilemez. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" derken, Mehmet İmamoğlu ise, "Hayrat adının bu olaylara karışması gerçekten çok üzücü. Çok üzgünüz. Bu şahsı tanımıyoruz. Hayrat’ımıza yakışmayacak harekette bulundu. Onu kınıyoruz. Ailesine de üzülüyorum. Hayrat camiasını rencide edici şekilde görüşlerini açıklaması hem ilçemizi hem de ilimizi üzmüştür. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Hiç yakışmayacak işlere girdi" şeklinde konuştu.

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Olayı öğrenince ilçe başkanımızı aradım. Arkadaş bize üye. Gidip ifade vermiş. Hesabı hacklendiği için kendisi yapmamış. Ondan da beraat ettim demiş. Kendisi söylemiş olsaydı ceza alırdı. Hiç tasvip etmediğimiz bir şey. Ancak yapacak bir şey yok. Kendisi tarafından yapılmamış, hesabı hacklenmiş. Kendi yapmadığı için savcı ifadesini almış sonra beraat etmiş" açıklamasında bulundu.
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