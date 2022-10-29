Bakan Soylu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

2 bin yılı aşkın devlet tarihinin 100 yıllık etabını tamamladıklarını ifade eden Bakan Soylu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Güçlü ve büyük bir liderlik, Şehit ve Gazilerimizin fedakarlığı ve köklü bir medeniyetin gücüyle kurulan birilerinin ‘10 yıl yaşayamaz.’ dediği güzel Cumhuriyet’imizin 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı, mutluluğu ve gururu içindeyiz. Millet olmak, bir yolculuktur. 2 bin 200 yıllık devlet tarihimizin belki 100 yıllık bir etabını tamamlıyoruz ama şurası kesindir ki; tamamladığımız bu yüzyıl özeldir; Kurtuluş Savaşı’nı verdiğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektiğimiz, İstiklal Marşı’mızı yazdığımız birinci yüzyılımız özeldir; 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen güneş özeldir, tektir ve Aziz Milletimizin, kıyamete kadar dünyanın üzerinde kalacak imzasıdır. Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlandığımız ‘Türkiye Yüzyılı’, bugün belki sadece bize ait bir tanım olabilir ama inanıyoruz ki çok kısa sürede dünyanın da tasdik ettiği, kullandığı ve bugün merhametsizlik ve güvensizlik girdabında boğulan insanlık için umut ışığı aradığı bir ifade ve bir iklim olacaktır. Türkiye; savunma sanayi ürünleriyle, dünyaya örnek olan göç yönetimiyle, insanlığa umut olan terör ve uyuşturucu mücadelesiyle, vesayet yapılarını bertaraf ederek ulaştığı demokrasi standartlarıyla, yerli otomobilinden yerli uçağına kadar belirlediği ve ulaştığı her hedefte, bize 29 Ekim 1923’ü armağan edenlere layık olduğunu, onların hayallerinden ve ideallerinden ayrılmadığını tekrar tekrar ispat etmektedir. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı ve Güzel Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu büyük yolculuğa emek vermiş tüm geçmiş büyüklerimizi, Şehit ve Gazilerimizi, rahmet ve şükranla yad ediyor, Aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle ve coşkuyla kutluyorum.”