banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!

Bakan Soylu Yüksekova esnafını gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Genel 22.11.2020, 18:26
4
Bakan Soylu Yüksekova esnafını gezdi
banner422

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Geçitli ve Akkuş köylerinde yayla meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin barış yemeğine katılmak için Hakkari’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine geçti. Burada ilçe esnafını gezen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
parçalı az bulutlu