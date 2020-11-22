Bakan Soylu Yüksekova esnafını gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Geçitli ve Akkuş köylerinde yayla meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin barış yemeğine katılmak için Hakkari’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine geçti. Burada ilçe esnafını gezen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.