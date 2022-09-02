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Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan’a geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a geldi.
Genel 02.09.2022, 09:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki heyet, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’da İçişleri Bakanı Rana Sana UllahKhan, Kalkınma ve Planlama Bakanı Ahsen Iqbal ve İklim Değişikliği Bakanı Sharry Rehman tarafından karşılandı. Başbakan Şahbaz Şerif, Soylu ve Kurum’u Başbakanlık konutunda kabul etti. Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Şahbaz Şerif başkanlığında Sel Afeti Sonrası Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
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