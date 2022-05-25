Son Dakika
Fahrettin Altun: " (Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık"
Bakan Soylu: “Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor: 1 on 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.
Genel 25.05.2022, 02:06 25.05.2022, 11:01
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.