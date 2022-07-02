Bakan Soylu, selde kaybolan gencin arama kurtarma çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Ardından Bakan Soylu, Kastamonu’nun Küre ilçesinde selde kaybolan gencin arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek aile ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Haziran’da şiddetli yağışlar sonucunda Kastamonu’da meydana gelen sel ile ilgili zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. İlk olarak helikopter ile sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, havadan selden etkilenen alanları gezdi. Bakan Soylu, ardından Bozkurt’un İlişi köyünü ve ilçe merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, burada Ezine Çayı’ndaki çalışmaları bir süre takip etti. Ardından ilçe esnafını ve ilçe halkını ziyaret eden Bakan Soylu, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak selzede vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Soylu, Bozkurt’taki incelemelerinin ardından helikopter ile Küre ilçesine geçti. Küre’de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, sel afeti ve su taşkınlarından etkilenen Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde sele kapılarak suda kaybolan Recep Bakarcı’nın devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Bakırcı’nın ailesiyle de görüşen Bakan Soyla, arama çalışmalarıyla ilgili görevlilerden bilgiler aldı. Soylu, daha sonra Bartın’ı gitmek üzere Kastamonu’dan ayrıldı.