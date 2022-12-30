Bakan Soylu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21. asrın başından itibaren savunma sanayinde ortaya koyduğu ivmelenmenin geldiği en üst noktalardan bir tanesi bu"

"Her olayda bize güç katacak, kapasitemizi arttıracak ve bu tip olaylarda bizi rahatlatacak çok önemli bir hava aracımız"