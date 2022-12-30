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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Bakan Soylu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21. asrın başından itibaren savunma sanayinde ortaya koyduğu ivmelenmenin geldiği en üst noktalardan bir tanesi bu"
Bakan Soylu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21. asrın başından itibaren savunma sanayinde ortaya koyduğu ivmelenmenin geldiği en üst noktalardan bir tanesi bu"
Genel 30.12.2022, 18:08
Bakan Soylu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21. asrın başından itibaren savunma sanayinde ortaya koyduğu ivmelenmenin geldiği en üst noktalardan bir tanesi bu"
"Her olayda bize güç katacak, kapasitemizi arttıracak ve bu tip olaylarda bizi rahatlatacak çok önemli bir hava aracımız"