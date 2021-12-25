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Bakan Soylu: "Parlamenter sistem olsaydı defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik. Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık" dedi.

Genel 25.12.2021, 16:36
Bakan Soylu: "Parlamenter sistem olsaydı defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik. Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı’nın Sarıyer’de düzenlenen 17’nci Olağan Genel Kongresi’ne katıldı.

Kongrede konuşan Soylu, Türk polisinin uluslararası alanda başarılı işlere imza attığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta Macaristan’da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Soylu, "25 polisimizi getirdik. 2 yıl önce Sırbistan İçişleri Bakanı ile oturduk dedik ki biz gerek göç kaçakçılığı, gerek uyuşturucu kaçakçılığı gerekse kendi insanlarımıza, tırlarımıza yardımcı olabilmek için Sırbistan kapılarına polis koyalım. Koyduk. Çok başarılı bir iş yaptık. Hem Avrupa’dan Türkiye’ye gelenler ve buradan Avrupa’ya gidenlere çok büyük bir kolaylık sağlandı hem de ticaretimize, ithalat-ihracatımıza kolaylık sağlandı. Şimdi ondan bir adım öteye gittik. Geçen hafta Macaristan ile de böyle bir karar aldık ve gittik evlatlarımızı oraya teslim ettik. Teslim ettiğimizden şu ana kadar kendi vatandaşlarımızdan yüzlercesine yaşadıkları krizlerinde ve problemlerinde yardımcı olduk. Binlerce araç kontrol ettik, uyuşturucu yakaladık, göçmen kaçakçısı yakaladık. Ve Türk polisi ciddi bir şekilde bu konudaki hassasiyetini, maharetini ortaya koydu. Dün akşam haber geldi, şimdi Romanya’ya kapılarına geçiyoruz. Yine pandemi zamanında birçok ülkeye yardımcı olduk. Kimine sağlık araçları açısından yardımcı olduk, kimilerine bize gelen aşıların bir bölümünü onlarla paylaştık. Ve bir şey söyleyeyim mi? Türkiye dışarıda çok daha büyük, çok daha güçlü, Türkiye dışarıda çok daha sıcak ve dost olarak görünüyor" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan göç krizi ile ilgili Batı ülkelerini eleştiren Soylu, "Batı’nın rezillikleri bitmez ve batı acımasızdır. Angelina Jolie fotoğrafı ile beraber dünyadaki göç krizini yönetmeye çalıştı. Batı’nın alabileceği bir risk ve atabileceği bir adım yoktur" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında parlamenter sistemin dünyanın yaşadığı krizlerin karşısında çaresiz kalabileceğini fakat mevcut hükümet sistemi sayesinde sorunları daha hızlı çözdüklerine değinen Bakan Soylu, sadece Türkiye için değil bütün Ortadoğu ülkelerinin huzuru için çalıştıklarını kaydetti. Bakan Soylu, “Pandeminin başından bu yana 2 milyon istihdam artışı var. Nerede, nasıl oldu bu istihdam artışı? Türkiye’nin önemli meselelerinden birisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Parlamenter sistemde ve hükümet sisteminde bakanlık yapmış biri olarak söylüyorum. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Parlamenter sistemin envanterini aşabilmek için vücutlarımızın yorulduğu, pes ettiğimiz bir sistemden şu anda şükürler olsun. Bu yaşadığımız pandemi ve diğer süreçlerin tamamını eğer parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giderdik. Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık. Defalarca siyasi sorunlar ve çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalan bir durumun içinde olurduk. Bulgaristan’da bu yıl üç kere seçim oldu. Romanya’dan Avrupa’nın birçok ülkesinde hükümet kurulamıyor. Avrupa’daki her hükümetin ne kadar gideceği belli değil. Eksiksiz olan Allah’tır, elbette eksiklerimiz var ama görevimiz de o eksiklikleri tamamlamaktır. Her zaman söyledim, her zaman da söylerim. Para bizi şımartmadı, makam bizi şımartmadı. Elimize aldığımız işler bizi şımartmadı. Şımartsaydı değerlerimizin tamamına sırtımızı dönerdik. Şımartsaydı Karadeniz Vakfı’nın bu gününde bir araya gelip birbirimizi görmezdik. Bağdat huzurlu olmadan Anadolu coğrafyası huzurlu olamaz. Suriye huzurlu olmadan Anadolu huzurlu olamaz. Afganistan huzurlu olmadan Anadolu huzurlu olamaz" ifadelerini kullandı.

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