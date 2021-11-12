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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi
Düzce’de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon tırındaki takla atan araca binerek, emniyet kemerinin önemini katılımcılara gösterdi.
Genel 12.11.2021, 18:50
Düzce’de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon tırındaki takla atan araca binerek, emniyet kemerinin önemini katılımcılara gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mobil simülasyon tırı, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında Düzce’ye getirildi. Anıtpark meydanında kurulan simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi vatandaşlara aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için mobil simülasyon aracına bindi. Araç içerisinde emniyet kemerini takan Bakan Soylu, araç içerisinde takla attı. Emniyet kemerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte Soylu, takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sorunsuz çıktı.