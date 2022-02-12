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Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Soylu, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında açıklamalarda bulundu
Bakan Soylu, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında açıklamalarda bulundu
Genel 12.02.2022, 23:49
Bakan Soylu, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında açıklamalarda bulundu