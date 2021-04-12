Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Mazin’i ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin’i Bakanlık’taki makamında ağırladı.

Temaslarda bulunmak üzere Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin başkanlığındaki heyetle Türkiye’ye gelen İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Bakanlıktaki makamında ziyaret etti.

İlk olarak Şeref Defterini imzalayan Bakan Soylu ve Bakan Mazin, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, konuk Bakan Mazin’i Türkiye’de görmekten mutluluk duyduğunu kaydederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini ileten Bakan Soylu, Libya ile birçok ortak bağlarının olduğunu vurguladı. Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını aktaran Bakan Soylu, bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Libya’da kurulan yeni hükümeti tebrik eden Bakan Soylu, Libyalıları Türkiye’de görmekten mutluluk duyduğunun altını çizdi.

Libya İçişleri Bakanı Mazin de Türkiye ile Libya arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını bildirerek görüşmeden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Heyetler arası görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz da hazır bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.