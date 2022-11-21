Bakan Soylu: "(Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısı hakkında) Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir."