Bakan Soylu: “Güneydoğu’ya huzur götürdüğümüz gibi Irak’a ve Suriye’ye de götüreceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi ve Irak’ı kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz” dedi.

Esenler Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen “İyilik Fuarı”na ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanlığının himayelerinde Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı. Fuarda Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, Sadakataşı Derneği, Verenel Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Yetim Vakfı, CANSUYU, Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Anda Derneği, Beşir Derneği, Valide İnsani Yardım Derneği ve HAYRAT olmak üzere toplam 14 sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Kızılay, kan bağışı çadırı ile fuardaki yerini alırken AFAD ise fuara deprem tırıyla katılarak vatandaşlara afetle ilgili farkındalık eğitimleri verecek. Aynı zamanda fuara katılan sivil toplum kuruluşları, çeşitli coğrafyalarda yaşadıkları iyilik hikâyelerini yapacakları sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak. Seminerler ve söyleşilerle zenginleşen fuarda her gün iyilik yarışmaları yapılacak, kazananlar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Öğrenci ziyaretlerinin yapılacağı fuarda dev iyilik kumbarası ile yardımlaşmanın en güzel örneği sergilenecek. Fuarda ayrıca SMS ile yardımlaşma kampanyası yürütülecek. 24 Nisan’a kadar sürecek fuarda bölge, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın yoksullar ve yetimler için projeler üreten yardım kuruluşları vatandaşlar için bir araya gelecek.

Bakan Soylu: “Bugünün Türkiye’si, dünün Türkiye’sinden daha iyi”

Irak’ı ve Suriye’yi, Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin, inancın çocuklarıyız ve topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir milletin evlatlarıyız. Dünün Türkiye’sinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek. Türkiye nasıl bugünkü Türkiye ise dünyaya zulüm etmeye, kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye’dir. Bunu bizler sağlayacağız. Orta Doğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız. Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş’e, Afrika’ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var, bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar. Biz bugün Ukrayna’ya da Irak’a da Lübnan’a da yardım ediyoruz. Biz bugün Azerbaycan-Karabağ’da da varız. Elimizden Doğu Akdeniz’i çekip almak isteyenlere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz. Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi de Irak’ı da kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise “Bizim medeniyetimizin değerlerinde ilk inşa iyilik inşasıdır. Biz her gittiğimiz yerde su sebillerinden tutun da orada yaşayan hayvanların kullanabileceği her türlü imkanları sunan vakıf medeniyetinin çocuklarıyız ve biz bu iyiliği yaparken birilerinin yaptığı gibi kimsenin diline, dinine, ırkına, cinsiyetine bakmadan yaratan Rabbimden dolayı her bir mazlum neredeyse onun yanında yer almayı en büyük insanlık görevi ve iyilik hareketi olarak görürüz. İşte istedik ki bizi tarif eden şey iyiliklerimizdir” dedi.