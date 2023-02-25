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Bakan Soylu: "Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Genel 25.02.2023, 15:39
Bakan Soylu: "Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

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