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Özdemir: “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”
Bakan Soylu: "Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Genel 25.02.2023, 15:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.