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Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"
Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"
Genel 16.11.2021, 13:08
Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"
- " Eren operasyonlarında 98 mağara ve sığınak imha edildi"
(ANKARA) Bakan Soylu, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni’ne katıldı