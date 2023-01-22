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Bakan Soylu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Nimet Encu’nun ailesine taziye dileklerini iletti”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehit Nimet Encu’nun ailesine taziye dileklerini iletti” dedi.
Genel 22.01.2023, 23:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehit Nimet Encu’nun ailesine taziye dileklerini iletti” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu’nda şehit düşen kahraman korucumuz Nimet Encu’nun Şırnak’taki ailesine taziye dileklerini iletti. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.