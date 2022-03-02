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Bakan Soylu, Çankaya’daki muhtarlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Genel 02.03.2022, 01:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Bakanlığın Anadolu Restorant’ında gerçekleşen kabulde Bakan Soylu, Çankaya’daki muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da bulundu.