Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı”
Bakan Soylu: ”Buca’da, gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır”
Bakan Soylu: ”Buca’da, gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Buca’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar bir can kaybının olmadığını bildirdi.
Genel 04.11.2022, 04:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Buca’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar bir can kaybının olmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir Buca’da, saat 3.29’da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde #deprem’de şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir... Hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.