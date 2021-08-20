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Bakan Soylu Ankara’da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın’ın ailesini ziyaret etti

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger’in ailelerine ziyarette bulundu.

Genel 20.08.2021, 05:35
Bakan Soylu Ankara’da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın’ın ailesini ziyaret etti

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger’in ailelerine ziyarette bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos’ta Altındağ’da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan’ımıza rahmet, Ali Yasin’imize acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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