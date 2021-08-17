Bakan Soylu afet bölgesi için yapılan bağışın 131 milyonu geçtiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos sabah 08.00 itibariyle 425 bin 256 kişinin ‘Ben de varım’ diyerek SMS gönderdiğini ve toplam destek miktarının 131 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “425 bin 256 vatandaşımız ‘Ben de varım’ diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8.00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 ? oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.