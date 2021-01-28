Bakan Selçuk’tan iş yerleri yanan esnafa destek sözü

SAMSUN (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında iş yerleri küle dönen 5 esnafla görüşerek, destek sözü verdi.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sitesi’nde çıkan yangında 5 iş yeri küle dönmüştü. Yangında yaralanma can kaybı yaşanmazken, dükkanlar ise kullanılmaz hale gelmişti.

Samsun’da temaslarda bulunan ve açılışa katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çarşamba ilçesi dönüşü 19 Mayıs Sitesi’ni ziyaret etti. Selçuk, yangından zarar gören iş yeri sahipleri ile bir araya geldi. Olay mahallinde incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, üzüntülü iş yeri sahiplerini de teselli etti.

İşyeri sahipleri; ekmek kapılarının 1 gecede küle döndüğünü, her iş yerinde 30’dan fazla işçi çalıştığını ve mağdur olduklarını Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ileterek, devletten destek istediler. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da iş yeri sahiplerinin üzüntülerini paylaştıklarını ifade ederek, destek olacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, sanayi bölgesindeki ziyaretlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda düzenlenen ’Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması’na katıldı.