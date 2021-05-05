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Bakan Selçuk’tan ’Hıdırellez’ paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ’Hıdırellez’ dolayısıyla çizdiği bir resmi paylaştı. Resimde bir aşı ve kapısı ardına kadar açık olan okulun önünde oyun oynayan çocuklar yer aldı.

Genel 05.05.2021, 18:08
Bakan Selçuk’tan ’Hıdırellez’ paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ’Hıdırellez’ dolayısıyla çizdiği bir resmi paylaştı. Resimde bir aşı ve kapısı ardına kadar açık olan okulun önünde oyun oynayan çocuklar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim Hıdırellez çizimim. Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık, çocuklarımız okul bahçelerinde. Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah" ifadelerini kullandı.
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