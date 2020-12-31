Bakan Selçuk:” Temel hedefimiz Türk İşaret Dili üzerinde çalışmalar yaparak sağlık, hukuk ve eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirebilmek”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”İmzalayacağımız bu protokolde temel hedefimiz Türk İşaret Dili üzerinde çalışmalar yaparak sağlık, hukuk ve eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirebilmek. Aynı zamanda yetişmiş insan kaynağı sağlayarak toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler de gerçekleştirmiş olacağız“ dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Üniversitesi ile “Türk İşaret Dili” çalışmaları iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Türk İşaret Dili çalışmaları iş birliği protokolü imza törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda akademisyen katıldı. İmza töreni sırasında yapılan konuşmaları işaret diline çeviren iki işaret dili tercümanı da bulundu.

İmzalanan “Türk İşaret Dili” protokolü, Türk İşaret Dili (TİD) tercümanlığı sağlanmasının yanı sıra TİD üzerine çalışmalar yapılarak hukuk, sağlık ve eğitim gibi alanlarda söz varlığının genişletilmesi gibi konuları barındırıyor.

Engelli vatandaşların istihdamı konusuna değinen Bakan Selçuk, ”Hem Engelli-Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz hem de İŞKUR’un altında birçok çalışmamamız var. Benim son senelerde çok önem verdiğim inşallah sizlerin de desteğiyle daha da ileri boyutlara taşıyacağımız bir engelli hibe desteğimiz var. Engelli hibe desteğimizin miktarı 50 bin TL idi engelli kardeşlerimiz için bu sene onu 65 bin liraya çıkardık. Ve şu ana kadar 100 milyon liraya yakın bir kaynak aktardık. İstiyoruz ki sadece kamuda ve özel sektörde değil, kendi işlerini de kurabilsinler engelli kardeşlerimiz. Dolayısıyla bunu da sizler aracılığıyla, üniversitemiz aracılığıyla tanıtabilirsek ve daha fazla engelli kardeşimizin girişimci olmasına vesile olursak çok mutlu olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Hem kısıtlamalar hem de sosyal mesafe kuralları bizlere hayatımızda yeni bir düzene de yol açtı, bir nebze de olsa sosyal engelliliği tecrübe ettik aslında”

Türk İşaret Dili üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen projeleri hatırlatan Bakan Selçuk, ”Salgınla geçirdiğimiz son 1 yıl hem sağlık anlamında hem de psikososyal anlamda birçok tecrübeler kazandırdı. Hem kısıtlamalar hem de sosyal mesafe kuralları bizlere hayatımızda yeni bir düzene de yol açtı. Bir nebze de olsa sosyal engelliliği tecrübe ettik aslında. Dolayısıyla da engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları anlamak için de bir vesile oldu. Konuşmanın dahi anlaşmak için yetemediği bir çağda, işaret dilinin dolayısıyla işitme engelli kardeşlerimiz için ne denli önemli olduğunu da bu vesileyle daha iyi anlamış olduk. Bu sebeple biz Bakanlık olarak Türk İşaret Dili’nin kullanılması ve daha da yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. İlk önce bir Türk İşaret Dili Sistemi’nin oluşturulmasına yönelik bir yönetmelik hazırlamıştık 2006 yılında. İlk defa Türk İşaret Dil Bilgisi kitabını yayınladık. Bir de web erişimli video tabanlı Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırlanmıştı. Birçok videodan oluşan bu sözlüğümüzü de web sitemizde hizmete sunmuş olduk. Şu anda bakanlığımız bünyesinde 55 Türk İşaret Dili Tercümanımız da işitme engelli vatandaşımız da iletişim ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veriyor” diye konuştu.

“Beraber her engeli aşacağımızı düşünüyorum. Hep diyoruz hayaller engelsizdir”

İmzalanan protokolün içeriğini aktaran Bakan Selçuk, ”İmzalayacağımız bu protokolde temel hedefimiz Türk İşaret Dili üzerinde çalışmalar yaparak sağlık, hukuk ve eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirebilmek. Aynı zamanda yetişmiş insan kaynağı sağlayarak toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler de gerçekleştirmiş olacağız bu protokol sayesinde. Ben öncelikle bu konuda hem çok etkin yaklaşımı hem de hızlı yaklaşımı için Saygıdeğer Rektörümüz Necdet Ünüvar beyefendiye çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Sizlerle beraber her engeli aşacağımızı düşünüyorum. Hep diyoruz hayaller engelsizdir” değerlendirmesini yaptı.