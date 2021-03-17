Bakan Selçuk, “Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kosova ile eğitim alanındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli ile EBA’nın Kosova’da kullanıma açılması ve Türkçenin seçmeli yabancı dil dersi olarak daha fazla yer almasındaki çalışmalarımızı değerlendirdik. Kardeş ülkedeki gençlere selam olsun” ifadelerine yer verdi.